С понедельника погода на Львовщине начнет меняться.

Во Львове на 4 и 5 октября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Усложнение погоды, по данным синоптиков, ожидается и по территории Львовской области.

"До конца суток 4 октября местами значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Также 5 октября ночью и в первой половине дня на Львовщине ожидается туман, из-за чего видимость упадет до 200 - 500 метров.

В городе и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на выходные

В субботу, по данным синоптиков, на Львовщине будет облачно. Временами будет идти дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +7°...+12°, а днем столбики термометров покажут +11°...+16°.

В целом, по данным синоптиков, выходные на Львовщине будут классически осенние: дождливые и облачные. Ночные температуры ожидаются в пределах +8°...+13°, а дневные +10°...+16°.

"С понедельника ожидаем прекращения дождей и рост дневной температуры до 15 - 20° тепла", - сообщают синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: