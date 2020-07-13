Рядом с городом Калиновка дерево упало на проезжую часть.

На Винничине мощный ветер повалил деревья / ГСЧС

В воскресенье, 12 июля, в Винницкой области сильный ветер повалил деревья.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, 12 июля в 16:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами г. Калиновка на проезжую часть дороги упало дерево, перекрыв движение автотранспорта. Прибыв к месту вызова, спасатели ГПСЧ-19 с помощью спецоборудования убрали ветки с дороги.

Тех же суток бойцы ГСЧС Украины в Винницкой области убрали поваленное ветром дерево, которое упало на проезжую часть дороги вблизи кафе "Разгуляево". До проведения данных работ от ГСЧС привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Напомним, во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.