Грозы, град и сильные дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля
Местами ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.
Во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине из-за непогоды обесточено более 20 населенных пунктов
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 14 июля на Левобережье ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в понедельник, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.
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