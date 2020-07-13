Грозы, град и сильные дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля

Местами ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля / фото УНИАН

Во вторник, 14 июля, в ряде регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 14 июля на Левобережье ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 13 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.