В северных и западных областях на дорогах возможна гололедица, отметили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 6 марта, в западных и северных областях Украины местами ожидается небольшой снег.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщает в Facebook. Отмечается, что завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях небольшой снег (днем местами), на дорогах кое-где гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем - 1-6° тепла, на юге страны - до 9° тепла.

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В Киеве ночью прогнозируется 2-4° мороза, а днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на месяц - какой март прогнозируют в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в первой половине марта днем будет преобладать плюсовая температура, а ночью - небольшой "минус".

По ее словам, среднемесячная температура воздуха в Украине в марте ожидается на уровне 2-7°. Эксперт подчеркнула, что это на два градуса выше нормы. Птуха также поделилась, что количество осадков в большинстве регионов нашего государства ожидается в пределах нормы.

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