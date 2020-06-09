На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 9-10 июня

Ожидаются грозы, шквалы, град и значительный дождь.

На Западе Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В течение 9-10 июня в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Волынской области выпал град размером с орех (видео)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 9-10 июня в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы, шквалы, град и значительный дождь.

Напомним, во вторник, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.