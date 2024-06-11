Синоптики прогнозируют снижение температура сразу на 3-5 градусов.

На этой неделе в Украине ожидаются довольно динамичные синоптические процессы. Сохранится неустойчивый характер погоды. В большинстве областей ожидаются кратковременные грозовые дожди, а температура несколько снизится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток в Украине сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 12 июня в северных и центральных областях, а 13 июня на востоке страны местами пройдут значительные дожди.

Температура ночью составит +14°...+20°. Днем 11 июня будет +25°...+30°, на юге и востоке страны воздух прогреется до +34°, в западных областях будет +21°...+26°. В течение 12-13 июня прогнозируется снижение дневной температуры на 3-5 градусов.

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Похолодание в Украине - что известно

Известный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует некоторое похолодание в Украине. Оно, по словам синоптика, будет кратковременным.

Значительно более свежая воздушная масса придет в Украину уже с 12 июня. Температура воздуха днем, по словам Наталки Диденко, "позволит легче дышать", ведь ожидается +20...+24 градуса.

На востоке и юго-востоке Украины жара еще будет продолжаться, но температура снизится и там.

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