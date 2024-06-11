Вскоре дышать станет легче - жара покинет Украину.

Вскоре в Украине ожидается некоторое похолодание - жара покинет территорию нашей страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Кому вдруг душно или жарко, потерпите один день", - говорит синоптик, ведь уже с 12 июня, со среды, придет значительно более свежая воздушная масса.

Температура воздуха днем, по словам Натальи Диденко, "позволит легче дышать". Ожидается +20...+24 градуса.

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На востоке и юго-востоке Украины жара еще продлится, хотя градусы станут более мягкими и там.

Непогода в Украине - к чему готовиться украинцам

На этой неделе в Украине ожидается дождливая погода. Больше всего осадков, по данным синоптика Игоря Кибальчича, ожидается в западных и северных областях - здесь может выпасть 1-2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода будет в юго-восточной половине Украины.

В целом, по словам синоптика, наша страна будет находиться в условиях пониженного атмосферного давления, а также атмосферных фронтов разного типа.

"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - отметил Кибальчич.

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