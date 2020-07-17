Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозе на Западе Украины / фото УНИАН

В пятницу, 17 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 17 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в пятницу, 17 июля, в Украине без осадков, температура поднимется до +30°.