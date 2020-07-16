Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы

15:31, 16 июля 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В пятницу, 17 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 17 июля грозы ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода.

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Теги: #погода#Гроза
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