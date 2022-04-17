Столбик термометра в отдельных областях опустится ниже ноля.

Погода в Украине сегодня, 17 апреля, будет холодной и сырой. Синоптики прогнозируют в отдельных областях сильные дожди, а местами даже снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, штормовой ветер и дожди ожидаются во всех областях Украины. При этом в западных и северных областях ожидается дождь с мокрым снегом.

Столбик термометра на Западе ночью опустится ниже 0 до отметки -1…-3 градусов, а в северных, центральных и южных областях ожидается от +3 до +6 градусов. В то же время на востоке воздух прогреется до +8 градусов.

Кроме того, днем в западных, центральных областях и на севере от +5 до +8 градусов, а на юге +6 +10, только в Херсоне потеплеет до +15 градусов. В восточной части Украины от +6 до +10 градусов, а в Донецкой и Луганской областях +13 +16 градусов.

Погода в Киеве 17 апреля

В столице в воскресенье ожидается дождь. С утра в Киеве шел мокрый снег.

Столбик термометра ночью опустится до отметки +1 +3 градуса, а днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

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