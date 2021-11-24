Осадки 25 ноября не ожидаются.

В четверг, 25 ноября, в Украине сохранится сухая и холодная погода. Однако на юге и востоке все же потеплеет на пару градусов. Ночью тоже станет теплее, но в восточных областях ожидаются морозы до -7°. Практически все западные области, а также некоторые центральные и восточные будут залиты ноябрьским солнцем. На остальной территории - небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +6°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 25 ноября ночью будет -2°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +4°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.

В Виннице будет -1°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+4°.

В Одессе 25 ноября - пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -4°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +3°.

В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем +4°,небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -3°...+5°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +4°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +4°.

Народные приметы на 25 ноября

25 ноября - Иосафата, Иоанна Милостивого, Саввы. Выпал снег - весна будет поздней.

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Автор: Екатерина Лиманская