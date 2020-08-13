В Украине завтра без осадков, температура до +27° (карта)

В Украине завтра будет прохладно.

В Украине завтра будет прохладно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 августа, в Украине без осадков, температура до +27°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°.

Погода в Украине на 14 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.