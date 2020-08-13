В Украине завтра без осадков, температура до +27° (карта)
В Украине завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 августа, в Украине без осадков, температура до +27°.
Одессу затопил мощный ливень (видео)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +8°, днем до +23°.
Народный прогноз погоды в Украине
14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.
Ранее стало известно, что в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление ожидается с 17 августа.
- Винница+24°... +11°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+24°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+24°... +9°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+22°... +13°
- Херсон+27°... +12°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+21°... +12°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+25°... +12°