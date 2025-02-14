В ряде областей сегодня ожидается гололедица.

В Украине на 14 февраля объявили повышенный уровень опасности из-за гололеда на дорогах. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометцентр.

"14 февраля в западных областях на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

I уровень опасности, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

В эти сутки синоптическая ситуация будет меняться: холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы. Благодаря этому в большинстве областей температура повысится. Также атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе - с дождем.

День будет облачный. В западных областях пройдет небольшой снег с дождем, а столбики термометров покажут 0°...+5°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем пройдет небольшой снег и мокрый снег. Днем ожидается от -2° до +3°, а на юге поетплшае до +4°...+9°.

На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей гололедица. Скорость ветра 7-12 м/с.

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