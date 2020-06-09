Подтоплений не ожидается.

На реках Западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / фото УНИАН

Во вторник, 9 июня, на реках бассейна Днестра (Львовская ,Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в течение суток 9 июня на реках бассейна Днестра (Львовская ,Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями 8 июня на 08:00. Без угрозы негативных последствий.

Напомним, во вторник, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.