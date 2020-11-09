Зима близко: стало известно, когда температура в Украине днем опустится до 0° (карта)

Согласно прогнозу погоды на неделю, осадки ожидаются всего в двух областях, на остальной территории - холодно и сухо.

Украинцев ожидает похолодание / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украину придут первые холода. В пятницу, 13 ноября, температура днем опустится до 0°. В субботу в Ивано-Франковскую и Черновецкую области придут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, 9 ноября, дождей не ожидается. На большей часте территории страны - пасмурно. Солнце покажется только в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Черновецкой и Херсонской областях.

Погода в Украине 9 ноября / фото УНИАН

Во вторник почти по всей стране - облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3°...+12°.

Погода в Украине 10 ноября / фото УНИАН

В среду практически во всех областях будет солнечно с переменной облачностью. Лишь во Львове небо будет затянуто тучами. Немного похолодает: температура упадет до +9°.

Погода в Украине 11 нобря / фото УНИАН

В четверг похолодание продолжится: в центральных регионах температура днем опустится до +5°. По-прежнему без осадков.

Погода в Украине на 12 ноября / фото УНИАН

В пятницу тучи начнут затягивать небо над западной частью страны, однако дождей быть не должно. 13 ноября станет самым холодным днем недели: температура продолжит падать и в дневное время составит 0°...+10°.

Погода в Украине на 13 ноября / фото УНИАН

В субботу в Ивано-Франковскую и Черновецкую области придут дожди. На остальной территории сохранится пасмурная погода с прояснениями. Холоднее всего будет в Сумах, Полтаве и Харькове - днем воздух прогреется до +2°.

Погода в Украине 14 ноября / фото УНИАН

В воскресенье сохранится сухая погода, без осадков. Солнце все чаще станет появляться сквозь тучи.

Погода в Украине 15 ноября / фото УНИАН

Народный прогноз

9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам. Сядет осень на бугор, обнимет колени — упадет в ее подол последний лист осенний. От серебряной осени до зимы рукой подать.

10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. На Неонилу и Параскеву девушки молили святых, чтобы те послали им хороших женихов, а парни должны были перед великомученицей Параскевой поститься 7 пятниц, чтобы "жена не была острой на язык". Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.

12 ноября — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Елены, Анастасии. Этот день — праздник синички, к нам прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки. Взрослые и дети мастерили кормушки для птиц. Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною. Массовое появление синиц около домов — верный признак наступления холодов. 12 ноября — и праздник охотников. В этот день охотникам предстояло убить хотя бы одного зайца, а тот, кто вернется в этот день домой без добычи, по поверью, на удачную охоту в этом сезоне мог не рассчитывать. А вот встреча на охоте с волком считалась плохой приметой.

13 ноября — Никодим, Свирида, Стаха и Амплия, Мавры. Свистит снегирь — скоро зима будет.

14 ноября — день святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов, Ивана. Если на Кузьмы и Демьяна на деревьях остается листьев, то на второй год будет голод. Если выпал снег, то по весне нужно ждать большого разлива. Если развезет дорогу — не жди морозов до начала декабря. Кузьма-Демьян — кузнец кует лед на земле и на водах. Закует Кузьма-Демьян — до весны не расковать. Кузьмы-Демьяны придут и студеный ноябрь на честную Русь приведут.

15 ноября — Акундина, Пигасия, Афония. Пигасий солнце гасит — световой день все короче становится. Идет дождь — скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется — зима мягкой будет.

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