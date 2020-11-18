Антициклон Thodo принесет в Украину штормовой ветер и снизит температуру ночью до -13° - синоптик

В некоторых областях ожидается сильный ветер.

Завтра в Украине будет ветрено / Фото REUTERS

Завтра, 19 ноября, синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон Thodo. Существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Дожди, мокрый снег и заморозки: синоптик предупредил украинцев о холодном циклоне

"Однако погода не обещает быть комфортной, потому что с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса, будут угрожать фронты далекого северного циклона, и поэтому это противостояние выльется жителям запада и севера Украины в сильный неприятный ветер", - написала она.

В западных, северных областях и в Крыму ожидается штормовой ветер.

Температура воздуха в восточных областях ночью упадет до -7°...-13°. На остальной территории 0°...-5°.

Завтра днем в Украине ожидается 0°...+5°, на востоке до -3°.

Отдельный температурный статус в четверг будет иметь западная часть страны, она обещает быть самой теплой: ночью -1°...+3°, а днем +5°...+10°.

На дорогах местами гололедица.

В Киеве день будет сухим, ветреным и прохладным: ближайшей ночью 0°...-2°, а днем в четверг + 2°...+3°. В пятницу в столицу придет дождь с переходом в мокрый снег.

В пятницу в Украину может прийти атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

Вас могут заинтересовать другие новости погоды: