Стало известно, когда в Украине спадет жара

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода.

В ближайшие дни в Украине будет жарко / ozb.co.kr

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода, похолодание ожидается 14 июня.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 10-13 июня в Украине будет очень жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +37 градусов. В западных областях в это время ожидаются дожди с грозами.

14 июня температура днем составит +18...+32 градуса, осадки распространятся также на юг и восток Украины. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +29 градусов, а периодические дожди ожидаются по всей стране.

Напомним, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.