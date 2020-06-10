Стало известно, когда в Украине спадет жара
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода, похолодание ожидается 14 июня.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 10 июня
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 10-13 июня в Украине будет очень жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +37 градусов. В западных областях в это время ожидаются дожди с грозами.
14 июня температура днем составит +18...+32 градуса, осадки распространятся также на юг и восток Украины. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +29 градусов, а периодические дожди ожидаются по всей стране.
Напомним, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+34°... +18°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+32°... +20°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+33°... +16°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+37°... +19°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +18°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:67 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей