Стало известно, когда в Украине спадет жара

13:03, 10 июня 2020
445
0

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода.

В ближайшие дни в Украине будет жарко / ozb.co.kr
В ближайшие дни в Украине будет жарко / ozb.co.kr

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться очень жаркая погода, похолодание ожидается 14 июня.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 10 июня

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 10-13 июня в Украине будет очень жарко, на востоке столбики термометров поднимутся до +37 градусов. В западных областях в это время ожидаются дожди с грозами. 

14 июня температура днем составит +18...+32 градуса, осадки распространятся также на юг и восток Украины. До конца следующей недели температура не будет подниматься выше +29 градусов, а периодические дожди ожидаются по всей стране.

Напомним, 10 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
67 %
751 мм
6.7 м/с
12 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять