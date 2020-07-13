В Украине из-за непогоды обесточено более 20 населенных пунктов
На Черниговщине обесточено 10 населенных пунктов.
По состоянию на утро 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине было обесточено 23 населенных пункта.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Черниговской области обесточено 10 населенных пунктов, в Луганской - 9, Киевская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в понедельник, 13 июля, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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