Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

В Одессе на сегодня, 22 ноября, объявили предупреждение о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. Утром и днем 22 ноября ожидается ветер южный, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также, по прогнозам синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются и по территории Одесской области.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе - прогноз

В пятницу в Одесской области будет облачно. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +9°...+14°. На автодорогах области видимость хорошая. Ожидается очень значительное волнение моря.

В Одессе сегодня также будет облачно, но без существенных осадков. Ветер южный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11°...+13°.

Также, по данным синоптиков, 22-23 ноября температура воздуха по Одесской области будет иметь обратный ход. Ожидается рост температуры 22-го, и ее спад до -2...+2° к вечеру 23 ноября. Дождь, ветер до 15-20 м/с.

20-23 ноября вдоль побережья значительное волнение моря, существенное колебание уровня моря. Температура морской воды +7°...+9°.

Вас также могут заинтересовать новости: