В Одессе на сегодня, 22 ноября, объявили предупреждение о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. Утром и днем 22 ноября ожидается ветер южный, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также, по прогнозам синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются и по территории Одесской области.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.
Погода в Одессе - прогноз
В пятницу в Одесской области будет облачно. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +9°...+14°. На автодорогах области видимость хорошая. Ожидается очень значительное волнение моря.
В Одессе сегодня также будет облачно, но без существенных осадков. Ветер южный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11°...+13°.
Также, по данным синоптиков, 22-23 ноября температура воздуха по Одесской области будет иметь обратный ход. Ожидается рост температуры 22-го, и ее спад до -2...+2° к вечеру 23 ноября. Дождь, ветер до 15-20 м/с.
20-23 ноября вдоль побережья значительное волнение моря, существенное колебание уровня моря. Температура морской воды +7°...+9°.