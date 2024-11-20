Предупреждение действует и для Одесской области.

На среду, 20 ноября, в Одессе и Одесской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по г. Одесса. Утром и днем 20 ноября ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, непогода в течение суток будет бушевать и по территории Одесской области. Ожидается значительное волнение моря.

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В целом, по прогнозу, сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура днем повысится до +10°...+15°. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В Одессе 20 ноября также будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +13°...+15°.

Погода в Украине ухудшается - что известно

С 20 ноября в Украине прогнозируется изменение погоды. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в среду в западных областях страны начнутся сильные дожди, которые станут первыми проявлениями изменений в погоде.

По словам Диденко, в большинстве регионов еще сохранится теплая погода, и температура воздуха поднимется до +9...+15 градусов. В то же время эксперт уточнила, что на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет прохладнее, с показателями +6...+9 градусов.

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