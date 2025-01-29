В Одессе на 29 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области.
"В первой половине дня 29 января ожидается туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.
Из-за тумана объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Одессе 29 января
В Одесской области 29 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +9°...+14°.
На автодорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 метров.
В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В первой половине дня в городе будет наблюдаться туман. Ветер будет южный, 7-12 м/с, столбики термометров покажут +8°...+10°.
В целом на этой неделе в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только 1 февраля пройдет небольшой дождь. Температура морской воды будет колебаться в пределах 3-5 градусов.