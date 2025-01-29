В городе и области сегодня действует І уровень опасности.

В Одессе на 29 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области.

"В первой половине дня 29 января ожидается туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

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Из-за тумана объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 29 января

В Одесской области 29 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +9°...+14°.

На автодорогах области ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 метров.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В первой половине дня в городе будет наблюдаться туман. Ветер будет южный, 7-12 м/с, столбики термометров покажут +8°...+10°.

В целом на этой неделе в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только 1 февраля пройдет небольшой дождь. Температура морской воды будет колебаться в пределах 3-5 градусов.

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