В четверг, 2 декабря, в Киеве немного потеплеет.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается пасмурная погода, небо весь день будет затянуто облаками. Без осадков.
Ночью температура опустится до +1°, а днем потеплеет до +6°. Однако потепление может не ощущаться из-за сильного ветра. В четверг его скорость достигнет 3-6 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 736 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 2 декабря
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
В Тернополе 2 декабря ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +2°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Виннице будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+4°.
В Одессе 2 декабря - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +11°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +7°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +4°.
В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+10°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +5°.
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