В Киеве сегодня вечером и ночью ожидаются грозы и сильный ветер

Во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к ним и не браться за металлические входные двери.

В Киеве до конца суток и ночью ожидаются грозы и сильный ветер / фото УНИАН

До конца суток 12 июля и 13 июля ночью в столице ожидаются грозы и порывы сильного ветра.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"В ближайший час, и до конца суток 12 июля и ночью 13 июля ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киевской городской госадминистрации призвали граждан во время сильного ветра плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к ним и не браться за металлические входные двери.

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На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ров. Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

"Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой", - говорится в сообщении КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, сегодня большинство регионов Украины накроют грозы.