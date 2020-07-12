В Киеве сегодня вечером и ночью ожидаются грозы и сильный ветер
Во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к ним и не браться за металлические входные двери.
До конца суток 12 июля и 13 июля ночью в столице ожидаются грозы и порывы сильного ветра.
Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
"В ближайший час, и до конца суток 12 июля и ночью 13 июля ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киевской городской госадминистрации призвали граждан во время сильного ветра плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
Во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к ним и не браться за металлические входные двери.
Жара и засуха: народный синоптик дал подробный прогноз на август
На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ров. Группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
"Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой", - говорится в сообщении КГГА.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Как сообщал УНИАН, сегодня большинство регионов Украины накроют грозы.
- Винница+26°... +10°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+34°... +16°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+14°... +9°
- Киев+30°... +12°
- Кропивницкий+31°... +15°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+16°... +10°
- Львов+16°... +8°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+30°... +17°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+32°... +17°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+34°... +19°
- Хмельницкий+16°... +8°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+29°... +11°
- Черновцы+16°... +10°