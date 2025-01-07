На этой неделе в столице будет тепло, однако ожидаются осадки, а в четверг - сильные порывы ветра.

На этой неделе на Киевщине будет пасмурно, периодически ожидаются осадки, но температура будет высокой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Уже со среды, 8 января, по территории Киевской области и города Киева ожидается больше облачности и местами осадки в виде небольшого дождя с мокрым снегом.

Воздушные потоки в последующие дни будут южного и юго-западного направления, умеренных скоростей. В четверг порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Температура будет высокой, как для января, ведь ночью ожидается +1..+4°, а днем воздух будет прогреваться до +4..+8°.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем повысится до +4°...+9°, а на Прикарпатье и юге страны воздух прогреется до +7°...+12°.

На Киевщине во вторник также будет сухо, ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров по области покажут +4°...+9°, а в столице будет от +7° до +9°.

Напомним, декабрь в столице оказался теплее нормы на 1,8°. Средняя за месяц температура в Киеве равнялась 0°. Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 111% от климатической нормы.

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