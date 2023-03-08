9 марта в столице усилится ветер, а во второй половине дня ожидается дождь.

В четверг, 9 марта, киевлян ждет теплая, но ветреная и влажная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +1°, а днем воздух прогреется до +12°. Ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня - дождь.

Ощущение прохлады добавит ветер, постоянная скорость которого будет до 3,4 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 732-734 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 9 марта ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°, легкий доджь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +3° днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+12°.

В Одессе 9 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +7°...+14°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +13°.

Вас также могут заинтересовать новости: