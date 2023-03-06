Днем без существенных осадков.

Неделя в Киеве начнется с холодной погоды. В течение дня 6 марта в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура днем будет колебаться около 0°...+1°, ближе к ночи похолодает до -1°. Ощущение прохлады добавит западный ветер, скорость которого будет 1,8 - 3,5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное, 740-741 миллиметр ртутного столба.

Погода на сегодня - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +2°.

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В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 6 марта ночью будет -1°, днем +2°, облачно с проясненниями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Виннице сегодня будет -1°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 6 марта - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+8°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +4°.

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