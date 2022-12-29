В пятницу, 30 декабря, погода в Киеве будет теплой, как для этого времени года. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на пятницу температура в столице будет около +2°, а днем столбики термометров покажут +5°...+7°. В течение дня ожидается сухая погода и небольшая облачность, а ближе к вечеру пойдет дождь.
Ветер будет преимущественно юго-западный, его скорость составит 2,4 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Прогноз погоды на завтра
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, сильный дождь.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
В Тернополе 30 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+5°.
В Одессе 30 декабря - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +7°.
В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, спошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.