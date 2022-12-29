Осадки ожидаются ближе к вечеру 30 декабря.

В пятницу, 30 декабря, погода в Киеве будет теплой, как для этого времени года. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в ночь на пятницу температура в столице будет около +2°, а днем столбики термометров покажут +5°...+7°. В течение дня ожидается сухая погода и небольшая облачность, а ближе к вечеру пойдет дождь.

Ветер будет преимущественно юго-западный, его скорость составит 2,4 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Тернополе 30 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+5°.

В Одессе 30 декабря - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, спошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.

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