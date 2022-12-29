Осадки сконцентрируются на западе страны.

В пятницу, 30 декабря, погода в Украине будет теплой. В большинстве областей столбики термометров покажут +5°...+8°, на юге воздух прогреется до +10°...+11° и лишь в нескольких областях температура не поднимется выше +3°...+4°.

Также на западе Украины ожидаются дожди, местами - сильные. Практически по всей стране будет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Тернополе 30 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+5°.

В Одессе 30 декабря - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, спошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.

Народные приметы на 30 декабря

30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество 7 декабря будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

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