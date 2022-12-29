В пятницу, 30 декабря, погода в Украине будет теплой. В большинстве областей столбики термометров покажут +5°...+8°, на юге воздух прогреется до +10°...+11° и лишь в нескольких областях температура не поднимется выше +3°...+4°.
Также на западе Украины ожидаются дожди, местами - сильные. Практически по всей стране будет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, сильный дождь.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Тернополе 30 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+5°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +2° днем +7°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+5°.
- В Одессе 30 декабря - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, спошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, 0°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.
Народные приметы на 30 декабря
30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество 7 декабря будет теплым. Каков Даниил - таков и май.
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