В четверг, 29 декабря, погода в Киеве будет пасмурной, но относительно теплой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до "нуля", а днем потеплеет до +3°. Без осадков.
Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 3,5 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +7°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.
В Тернополе 29 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.
В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +8°.
В Херсоне в четверг ночью -3°, днем +8°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, снег.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+5°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.