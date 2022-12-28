Осадков в столице не ожидается.

В четверг, 29 декабря, погода в Киеве будет пасмурной, но относительно теплой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до "нуля", а днем потеплеет до +3°. Без осадков.

Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 3,5 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +2°, днем +7°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью -3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -2°...+5°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

Вас также могут заинтересовать новости: