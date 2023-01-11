Осадков в столице не ожидается.

В четвег, 12 января, в Киеве ожидается небольшое потепление по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на четверг в столице будет -7°, а днем столбики термометров поднимутся до отметки -2 градуса. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет несильным, юго-всточного направления. Его скорость составит 0,7 - 2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-754 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Тернополе 12 января ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -5°...-1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-2°.

В Одессе 12 января - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -10°..-4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -2°.

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