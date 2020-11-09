Солнечно, но холодно: завтра в Киеве температура не поднимется выше +7°

Синоптики не обещают дождей.

Завтра в Киеве иногда будет выглядывать солнце / фото УНИАН

Во вторник, 10 ноября, в Киеве будет практически безоблачно. Столбики термометров не поднимутся выше +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +2°, а днем воздух прогреется максимум до +7°.

Ветер северного направления со скоростью до 2,8 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.

Народный прогноз

10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. На Неонилу и Параскеву девушки молили святых, чтобы те послали им хороших женихов, а парни должны были перед великомученицей Параскевой поститься 7 пятниц, чтобы “жена не была острой на язык”. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы.

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