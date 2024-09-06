Осадки в столице ожидаются на следующей неделе.

На выходных, 7 и 8 сентября, температура в Киеве будет постепенно снижаться. Ночи станут прохладными, а днем воздух еще будет прогреваться до комфортных значений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На выходных в столице и области ожидается хорошая погода с малооблачным небом. Ночи станут прохладнее, температура будет снижаться до +12..+16°C. Днем воздух будет прогреваться до +26°C", - сообщают синоптики.

По их данным, с началом рабочей недели погода в столице существенно не изменится, но днем 11 сентября возможен кратковременный дождь с грозой.

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Погода 7 сентября - прогноз

В субботу, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно восточный, 7-12 м/с. На юге страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до +10°...+15°, только в южной части еще будет до +19°. Днем столбики термометров будут показывать +23°...+28°. В Карпатах ночью +8°...+13°, днем +17°...+22°.

В Киеве 7 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +10°...+15°, днем +23°...+28°. В Киеве ночью будет +12°...+14°, а днем воздух прогреется до +25°...+27°.

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