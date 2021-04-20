В горах держится морозная погода.

Сегодня, 20 апреля, в Карпатах продолжается снегопад и морозная погода.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский - облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северный, северо-восточный 10-12 м/с. Падает снег. Температура воздуха -4°", - говорится в сообщении.

Также по данным ГСЧС в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Сильные дожди и штормовой ветер в Украине

Сегодня, 20 апреля, ночью в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и к нарушению электроснабжения.

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Автор: Елена Пилипчак