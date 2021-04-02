В Карпатах ударил мороз и выпало 15 сантиметров снега (фото)

В горах продолжается зима.

Сегодня в горах снова выпал снег / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 2 апреля, в Карпатах выпало 15 сантиметров мокрого снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров), температура воздуха -1°, ветер западный 11 м/с", - говорится в сообщении.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 2 апреля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 2 апреля, практически всю Украину зальет дождями, сухо будет только на юго-востоке. Температура снизится до +10°, но местами на востоке поднимется до +17°.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +10°.

В Одессе 2 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.