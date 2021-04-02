В Карпатах ударил мороз и выпало 15 сантиметров снега (фото)
В горах продолжается зима.
Сегодня, 2 апреля, в Карпатах выпало 15 сантиметров мокрого снега.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров), температура воздуха -1°, ветер западный 11 м/с", - говорится в сообщении.
По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 2 апреля, практически всю Украину зальет дождями, сухо будет только на юго-востоке. Температура снизится до +10°, но местами на востоке поднимется до +17°.
В Киеве - облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.
Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +10°.
В Одессе 2 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
- Винница+11°... -1°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+17°... +3°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... +2°
- Кропивницкий+15°... +1°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+17°... +2°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+15°... +1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+17°... +3°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+9°... -2°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+10°... 0°
- Черновцы+12°... -1°