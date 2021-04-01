Температура снизится, Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)
Сухо будет только на юге и востоке страны.
В пятницу, 2 апреля, практически всю Украину зальет дождями, сухо будет только на юго-востоке. Температура понизится до +10°, но местами на востоке поднимется до +17°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля
- В Киеве - облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.
- Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +11°.
- В Ривне в пятницу - переменная облачность и дождь, ночью 0°, днем +10°.
- В Тернополе 2 апреля ночью будет -2°, днем +9°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +11°.
- В Черновцах в пятницу - дождь, ночью 0°, днем +11°.
- В Виннице завтра дождь, 0°...+11°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.
- В Кропивницком - ливень, температура ночью +1°, днем +16°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +2°...+16°.
- В Одессе 2 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+13°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.
- В Симферополе в пятницу - малооблачно, +5°...+13°.
- В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
Народные приметы 2 апреля
2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
Синоптики обещают дожди и понижение температур в ближайшие дни
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+20°... +8°
- Запорожье+18°... +2°
- Ивано-Франковск+21°... +10°
- Киев+19°... +8°
- Кропивницкий+16°... +4°
- Луганск+15°... 0°
- Луцк+20°... +4°
- Львов+20°... +6°
- Николаев+17°... +4°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+19°... +4°
- Симферополь+12°... +1°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+17°... +5°
- Херсон+16°... +3°
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