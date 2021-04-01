Температура снизится, Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 1 апреля 2021
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Сухо будет только на юге и востоке страны.

Завтра в Украине будет дождливо / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине будет дождливо / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 2 апреля, практически всю Украину зальет дождями, сухо будет только на юго-востоке. Температура понизится до +10°, но местами на востоке поднимется до +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Дожди и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первые дни апреля

  • В Киеве - облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.
  • Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +10°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +11°.
  • В Ривне в пятницу - переменная облачность и дождь, ночью 0°, днем +10°.
  • В Тернополе 2 апреля ночью будет -2°, днем +9°, переменная облачность, дождь.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +11°.
  • В Черновцах в пятницу - дождь, ночью 0°, днем +11°.
  • В Виннице завтра дождь, 0°...+11°.
  • В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -1°, днем +11°.
  • В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.
  • В Кропивницком - ливень, температура ночью +1°, днем +16°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +2°...+16°.
  • В Одессе 2 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, малооблачно.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+13°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.
  • В Симферополе в пятницу - малооблачно, +5°...+13°.
  • В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 2 апреля

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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Автор: Елена Пилипчак

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