Температура снизится, Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

Сухо будет только на юге и востоке страны.

Завтра в Украине будет дождливо / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 2 апреля, практически всю Украину зальет дождями, сухо будет только на юго-востоке. Температура понизится до +10°, но местами на востоке поднимется до +17°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха ночью +1°, днем +10°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь, ночью -1°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, дождь, ночью 0°, днем +11°.

В Ривне в пятницу - переменная облачность и дождь, ночью 0°, днем +10°.

В Тернополе 2 апреля ночью будет -2°, днем +9°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью -1°, днем +11°.

В Черновцах в пятницу - дождь, ночью 0°, днем +11°.

В Виннице завтра дождь, 0°...+11°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью -1°, днем +11°.

В Черкассах - ливень, ночью 0°, днем +11°.

В Кропивницком - ливень, температура ночью +1°, днем +16°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +2°...+16°.

В Одессе 2 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +15°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

В Сумах завтра ливень, температура воздуха 0°...+13°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.

В Симферополе в пятницу - малооблачно, +5°...+13°.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото УНИАН

Народные приметы 2 апреля

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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