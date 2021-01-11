В Грецию пришла аномально теплая зима: люди спасаются на пляжах (фото)
В одном из регионов Греции столбики термометров поднялись до +31°.
В Греции синоптики фиксируют аномально теплую зиму.
Об этом сообщает REUTERS.
Местные жители вынуждены спасаться от жары в городских парках и на пляжах.
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Как сообщается, температура в Афинах достигала +23°, люди бездельничали на песке, купались в море и гуляли по набережной. А в одном из регионов столбики термометров поднялись до +31°.
Отмечается, что полиция регулярно проводит патрулирование, чтобы контролировать толпу в условиях пандемии коронавируса.
По данным Национальной обсерватории Афин, за последние 50 лет такие высокие температуры в январе наблюдались лишь в 1987 и 2010 годах.
"Это ненормально. В это время в прошлом году было холодно", - рассказал 65-летний Кириакос Питулис. "С другой стороны, это помогает, потому что люди заперты дома и хотят пойти куда-нибудь, чтобы выпустить пар. Они не могут все время оставаться дома".
Отметим, что в Афинах средняя температура в январе обычно составляет +10,2°.
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