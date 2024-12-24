На Днепропетровщине объявлен І уровень нбезопасности.

На вторник, 24 декабря, в Днепре и Днепропетровской области объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"24 декабря утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость составит 300-500 метров.

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Из-за непогоды на Днепропетровщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре 24 декабря

На Днепропетровщине 24 декабря ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер будет восточный, 5-10 м/с

Температура по области +3°...+8°, а в Днепре столбики термометров покажут +4°...+6°.

24 декабря - погода на Сочельник

На Сочельник в нескольких регионах Украины прогнозируется мокрый снег, а температура воздуха в основном будет плюсовой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, Сочельник обещает быть теплым. В течение дня температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +2...+4 градуса. В центральных, южных и юго-восточных регионах столбики термометров покажут +4...+9 градусов, а в Крыму - даже +10...+15 градусов.

Исключение составят западные области, где местами ожидается более прохладная погода, от -1 до +2 градусов.

По словам синоптика, в большинстве регионов осадков не предвидится. Однако на западе страны пройдет мокрый снег, который ближе к вечеру дойдет до Житомирщины и Черниговщины.

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