На сегодня в некоторых областях Украины объявлен I уровень опасности.

Сегодня, 26 июля, во второй половине дня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются грозы, а кое-где еще град и шквалы.

"Во второй половине дня 26 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

Также, по данным Укгідрометцентру, 26 июля в южной части, большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +30°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Тернополе 26 июля ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +32°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +14°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+23°.

В Одессе 26 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +25°.

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