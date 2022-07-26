Сегодня, 26 июля, во второй половине дня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, ожидаются грозы, а кое-где еще град и шквалы.
"Во второй половине дня 26 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Черновицкая.
Также, по данным Укгідрометцентру, 26 июля в южной части, большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +30°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.
В Тернополе 26 июля ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +32°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
В Виннице сегодня будет +14°...+28°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+23°.
В Одессе 26 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.
В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°, легкий дождь.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +25°.