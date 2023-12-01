Сегодня там ожидаются сложные погодные условия.

На сегодня, 1 декабря, в Закарпатской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают об усложнении погоды, в частности, сильных осадках и гололедице на дорогах.

"1 декабря в Карпатах и на Закарпатье значительные снег и дождь, утром гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на 1 декабря

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать облачная погода.

Ожидается небольшой снег и мокрый снег с переходом в большинстве областей в дождь. Утром местами гололед. Днем на Левобережье умеренные дожди; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток осадки будут значительными. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами будет гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ожидается в пределах от 2° мороза до 3° тепла, в центральных, восточных областях и на Закарпатье будет 2-7° тепла, а в южной части воздух прогреется до 8-13° тепла.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Прогнозируется небольшой снег и мокрый снег, утром местами гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 0-2° тепла.

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