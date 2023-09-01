Непогода обойдет стороной лишь 10 областей.

На сегодня, 1 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются грозы и местами град и шквалы. Непогода обойдет только западные области, а также Житомирскую и Винницкую.

"1 сентября днем в Украине, кроме западных областей, грозы; в отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 1 сентября - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преимущественно северо-западный (в восточных областях-юго-восточный), его скорость составит 5-10 м/с. В отдельных районах центральных и южных областей прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с.

Температура днем составит 21-26°, на юге и востоке страны воздух прогреется до 27-32°, а в Карпатах будет не выше 13-18°.

На Киевщине 1 сентября также будет переменная облачность. Днем без осадков. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области составит 21-26°, а в Киеве будет около 25°.

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