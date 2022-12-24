По всей стране 24 декабря ожидается теплая погода.

Сегодня, 24 декабря, погода в Украине будет теплой, но богатой на осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. В течение дня повсеместно ожидается "плюс", в большинстве областей будет пасмурно. Дожди сконцентрируются на западе и севере Украины, однако покапают также местами в центральных, Харьковской и Запорожской областях.

Так, на западе Украины сегодня ожидаются самые обильные дожди. Будет пасмурно, без солнечных прояснений. Температура ожидается в пределах +4°...+7°.

На севере Украины также будет мокро. В Житомирской и Сумской области ожидаются сильные дожди, а в Киевской и Черниговской - небольшие. Температура в течение дня будет от +2° до +5°.

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В центральных областях ожидается от +3° до +6°. Здесь дожди ожидаются в Винницкой области и в районе Днепра. На остальной территории сухо, местами - небольшая облачность.

Жителей востока Украины ждет пасмурная погода. Температуда днем будет колебаться около +4°...+5°. В Харьковской области ожидаются сильные дожди.

На юге Украины покапает лишь в Запорожской области. На остальной территории будет сухо, с солнечными прояснениями, а воздух прогреется до +5°...+8°.

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