Температура в большинстве областей все еще будет довольно высокой.

В субботу, 11 марта, погода в Украине будет пасмурной и дождливой. По всей стране ожидаются осадки, местами - сильные, а на крайнем западе - в сопровождении мокрого снега. Температура в большинстве областей еще будет высокой, +11°...+15°, но в северной части будет свежее, +7°...+9°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины тепло распределится неравномерно. В Волынской, Ривненской и Львовской областях столбики термометров покажут +7°...+8°, в Черновцах воздух прогреется аж до +15°, а на остальной территории будет +9°...+11°. Повсеместно ожидаются дожди, местами сильные, а во Львовской области при снижении температуры вероятен мокрый снег.

На севере Украины столбики термометров покажут +7°...+10°. Теплее всего будет в районе Житомира, а прохладнее всего - в Черниговской области. Здесь также ожидается пасмурная и дождливая погода.

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Жителей востока Украины ждут температурные контрасты. В Харьковской области термометры покажут +9°, а в Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до +14°...+15°. Повсеместно ожидаются сильные дожди.

В центральной части Украины сегодня, как и везде, будет пасмурно и дождливо. Температура будет колебаться в пределах +9°...+12°.

На юге Украины солнце будет пробиваться сквозь тучи только в Крыму, на остальной территории - пасмурно. Температура в течение дня будет +11°...+12°, на полуострове столбики термометров поднимутся до +15°. Здесь также ожидаются дожди и ливни.

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