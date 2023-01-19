В трех областях на западе Украины завтра, 20 января, ожидается осложнение погоды. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
"В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях значительный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на отдельных участках дорог и улиц возможны нарушения в движении транспорта. Объявлен I уровень опасности.
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Штормовое предупреждение на сегодня
На сегодня, 19 января, во многих областях Украины также объявлен жовтий уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - значительный дождь и мокрый снег.