Завтра на западе Украины ожидаются сильные осадки.

В трех областях на западе Украины завтра, 20 января, ожидается осложнение погоды. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях значительный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на отдельных участках дорог и улиц возможны нарушения в движении транспорта. Объявлен I уровень опасности.

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На сегодня, 19 января, во многих областях Украины также объявлен жовтий уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - значительный дождь и мокрый снег.

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