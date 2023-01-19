Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются сильные осадки и мощный ветер.

Сегодня, 19 января, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, в Укргидрометцентре прогнозируют осадки и сильные порывы ветра.

"19 января в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 м/с; в Карпатском регионе значительный дождь и мокрый снег", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый. Синоптики добавили, что из-за такой погоды возможны нарушения в движении транспорта.

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Погода на сегодня

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе - значительные осадки.

Скорость ветра ожидается в пределах 7-12 м/с, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и восточных областях днем 3-8° тепла; на остальной территории 6-11°, на юге страны воздух прогреется до 12-17°.

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