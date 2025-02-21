Игорь Кибальчич также прогнозирует туманы с отложением изморози.

На выходных, 22 и 23 февраля, в Украине будет холодно и без существенных осадков в большинстве областей. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

На погоду в нашей стране продолжит влиять антициклон и воздушная масса из Арктики.

"Ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3 - 5 °С", - сообщил Кибальчич.

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По его данным, существенных осадков не предвидится, но местами усилится ветер, а также возможны туманы с отложением изморози. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Погода 22 февраля

На западе Украины будет сухо, а на дорогах образуется гололедица. Ночью -10...-15 °С, в Карпатах температура будет падать до -18 °С. Днем -4...+1 °С.

На севере малооблачно и сухо. Ночью и утром местами туман, а на дорогах гололедица. Ночью будет -11...-16 °С, днем -1...-6 °С.

В центральной части страны ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ночью похолодает до -11...-16 °С, днем будет -1...-6 °С.

На юге также будет преимущественно сухо, только в Крыму местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 7 - 12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура ночью -7...-12 °С, днем 0...-5 °С.

На востоке будет сухо и холодно. На дорогах гололедица. Ночью температура упадет до -11...-16 °С, а днем будет -1...-6 °С.

Погода 23 февраля

На западе Украины будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туман, а на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут -10...-15 °С, днем потеплеет до -2...+3 °С. На Закарпатье ночью -5...-10 °С, а днем 0...+5 °С.

На севере Украины также будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ночью мороз до -10...-15 °С, а днем -4...+1 °С.

Сухая погода ожидается и в центральных областях. На дорогах здесь образуется гололедица. Ночью будет -9...-14 °С, а днем 0...-5 °С.

На юге Украины ожидается переменная облачность и гололедица. Ветер северный, 7 - 12 м/с. Ночью похолодает до -7...-12 °С, а днем будет 0...-5 °С.

На востоке в воскресенье будет облачно. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью морозы будут до -6...-11 °С, а днем -1...-6 °С.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что с 25 февраля антициклон переместится из Украины на Балканы. Благодаря этому к нам придет теплый и влажный воздух со Средиземного моря, а температура повысится.

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