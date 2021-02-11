На выходных в Украине постепенно прекратятся осадки и усилятся морозы
Завтра ожидаются снег и метели.
В ближайшие выходные, 13-14 февраля, в Украине ожидается постепенное прекращение снежных осадков и усиление мороза.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
На завтра, 12 февраля, синоптики прогнозируют сложные погодные условия.
После снегопадов в Украину придут морозы до -27 °: синоптик назвала точные даты
Так, в большинстве областей ожидается снег, метель. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег. Температура в течение суток 6-13°, в Карпатах около 20° мороза.
В Сумской, Полтавской и Кировоградской мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0-6° мороза. В восточных и юго-восточных областях дождь с переходом в мокрый снег при температуре 0-6° тепла.
В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.
«В выходные ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза», - добавили в Укргидрометцентре.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Пятый день непогоды во Львове: в городе прогнозируют выпадение месячной нормы снега (фоторепортаж, видео)
- "Будут и дожди, и похолодание, но общего тренда это не изменит": эколог предупредил об изменении климата в Украине
- В Киеве начался мощный снегопад: столица готовится к удару циклона (видео)
- Синоптики обещают украинцам позднюю весну этого года
- Непогода в Украине не утихает: спасатели предупреждают о метели, снежные заносы и гололедицу
- Винница-1°... -15°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -14°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий+4°... -9°
- Луганск+6°... +3°
- Луцк-4°... -14°
- Львов-4°... -15°
- Николаев+10°... -7°
- Одесса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно-6°... -16°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь-4°... -15°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий-3°... -15°
- Черкассы+1°... -11°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы0°... -12°