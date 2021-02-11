На выходных в Украине постепенно прекратятся осадки и усилятся морозы

Завтра ожидаются снег и метели.

В Украине ожидается усиление морозов / фото УНИАН

В ближайшие выходные, 13-14 февраля, в Украине ожидается постепенное прекращение снежных осадков и усиление мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

На завтра, 12 февраля, синоптики прогнозируют сложные погодные условия.

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Так, в большинстве областей ожидается снег, метель. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег. Температура в течение суток 6-13°, в Карпатах около 20° мороза.

В Сумской, Полтавской и Кировоградской мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0-6° мороза. В восточных и юго-восточных областях дождь с переходом в мокрый снег при температуре 0-6° тепла.

В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

«В выходные ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза», - добавили в Укргидрометцентре.

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