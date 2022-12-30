Погода на Новый год и 1 января в Украине будет очень теплой, однако ожидается порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"31 декабря температура воздуха +4...+9 градусов, в Крыму - до +12, на северо-востоке +1...+4 градуса", - спрогнозировала она.
По данным синоптика, 1 января в Украине станет еще намного теплее.
"Температура воздуха 1 января - добавляйте еще на 4-8 градусов выше завтрашней. Очень тепло", - говорит синоптик.
Однако, по ее прогнозу, будет нюанс. "Деталь важная - ветер ожидается на днях, как весенний, порывистый", - отметила синоптик.
Она добавила, что существенных осадков 31 декабря та1 января в Украине не ожидается.
В Киеве также будет тепло: завтра до +7 градусов, а 1 января воздух в столице прогреется до +12 градусов. Без серьезных осадков.
Погода на выходные
По данным Погода УНИАН, самыми лыжными выходными в Украине ожидается невероятно теплая погода почти без осадков. Лишь 1 января в нескольких областях вероятны небольшие дожди.
Воздух же прогреется до весенних показателей в +10...+14 градусов. Особенно теплая погода ожидается 1 января.