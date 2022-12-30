По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается порывистый ветер.

Погода на Новый год и 1 января в Украине будет очень теплой, однако ожидается порывистый ветер. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"31 декабря температура воздуха +4...+9 градусов, в Крыму - до +12, на северо-востоке +1...+4 градуса", - спрогнозировала она.

По данным синоптика, 1 января в Украине станет еще намного теплее.

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"Температура воздуха 1 января - добавляйте еще на 4-8 градусов выше завтрашней. Очень тепло", - говорит синоптик.

Однако, по ее прогнозу, будет нюанс. "Деталь важная - ветер ожидается на днях, как весенний, порывистый", - отметила синоптик.

Она добавила, что существенных осадков 31 декабря та1 января в Украине не ожидается.

В Киеве также будет тепло: завтра до +7 градусов, а 1 января воздух в столице прогреется до +12 градусов. Без серьезных осадков.

По данным Погода УНИАН, самыми лыжными выходными в Украине ожидается невероятно теплая погода почти без осадков. Лишь 1 января в нескольких областях вероятны небольшие дожди.

Воздух же прогреется до весенних показателей в +10...+14 градусов. Особенно теплая погода ожидается 1 января.

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