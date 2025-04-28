Осадков на этой неделе будет немного.

На этой неделе в Украине станет теплее, температура в отдельные дни будет повышаться до +20° и даже выше, но стабильного потепления пока не ожидается. Температура будет колебаться. Периодически в Украине ожидаются дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Последний апрельский понедельник будет солнечный и сухой, но довольно прохладный. Столбики термометров покажут +11°...+16° и только на западе страны температура повысится до более приятных +17°...+20°.

Во вторник, 29 апреля, в Украину натянет тучи и станет теплее. Днем уже будет +15°...+20°, на западе - до +22°. Без существенных осадков.

Видео дня

Апрель завершится 20-градусным теплом. По всей стране воздух прогреется до +17°...+22°.

Май в Украине начнется с теплой погоды. В большинстве областей ожидается от +20° до +23°, только в северной части +15°...+19°. На северо-востоке местами пройдут дожди.

2 мая в Украине будет много солнца, но температура при этом снизится. На западе останется тепло +18°...+22°, а на остальной территории будет +15°...+19°.

На выходных, 3 и 4 мая, в Украину придут дожди. Осадки сконцентрируются на западе и местами на севере страны.

К концу недели температура вновь изменится. На западе и севере похолодает до +15°...+19°, а на остальной территории воздух прогреется до +19°...+23°.

Вас также могут заинтересовать новости: