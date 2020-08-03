Погода на неделю: в Украину вернется жара до +37° (карта)

По всей стране будет жарко.

На этой неделе в Украину вернется жара / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ударит жара, однако на выходных похолодает.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +29°, в остальных регионах до +25°...+28°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +31°.

Прогноз на 4 августа / УНИАН

В среду, 5 августа, будет солнечно. Самая жаркая погода будет на юге - до +31°. В остальных регионах до +27°...+30°.

Прогноз на 5 августа / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +35°.

Прогноз на 6 августа / УНИАН

В пятницу будет солнечно. Днем на юге до +37°, в остальных регионах до +34°.

Прогноз на 7 августа / УНИАН

8 и 9 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +15°, на остальной территории +16°…+21°. Днем температура по стране +26°...+36°. В воскресенье ночью на севере температура до +14°, днем в Украине от +24° до +34°.

Прогноз на 8 августа / УНИАН

Прогноз на 9 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами. Гром беспрерывен - будет град.

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4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза -сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название.

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.

8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки.

9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.

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