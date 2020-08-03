Погода на неделю: в Украину вернется жара до +37° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ударит жара, однако на выходных похолодает.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +29°, в остальных регионах до +25°...+28°.
Во вторник в Украине без осадков. Температура днем на юге до +31°.
В среду, 5 августа, будет солнечно. Самая жаркая погода будет на юге - до +31°. В остальных регионах до +27°...+30°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +35°.
В пятницу будет солнечно. Днем на юге до +37°, в остальных регионах до +34°.
8 и 9 августа в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до +15°, на остальной территории +16°…+21°. Днем температура по стране +26°...+36°. В воскресенье ночью на севере температура до +14°, днем в Украине от +24° до +34°.
Народный прогноз погоды в Украине
3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами. Гром беспрерывен - будет град.
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза -сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.
5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.
6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название.
7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.
8 августа - день Ермолая. В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки.
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +11°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+27°... +16°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+26°... +11°
- Черновцы+26°... +15°