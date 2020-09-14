Погода на неделю: в Украине спадет жара и пройдут первые дожди (карта)

В четверг в некоторых областях ожидаются дожди.

Погода на неделю 14-20 сентября / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине спадет жара и пройдут первые осенние дожди.

В понедельник в Украине без осадков. Практически по всей территории страны будет теплая и солнечная погода, лишь в Донецкой и Луганской областях - облачно. На западе и севере до +11°...+25°, в остальных регионах до +30°.

Погода в понедельник, 14 сентября / УНИАН

Во вторник, 15 сентября, в западных регионах будет тепло и солнечно. На востоке и севере страны - облачно. Температура +11°...+28°. Без осадков.

Погода 15 сентября / УНИАН

В среду, 16 сентября, практически по всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. В западных и южных областях воздух прогреется до +30°, на востоке - до +27°.

Прогноз погоды на 16 сентября / УНИАН

В четверг, 17 сентября, в Украину придут первые осенние дожди, в результате чего на западе страны немного похолодает. Небольшие осадки ожидаются в западных областях и Черниговской области. Здесь ночью температура опустится до +6°, днем в Волынской, Ривненской и Львовской областях - до +22°. На остальной территории солнечно, до +28°.

Погода в Украине 17 сентября / УНИАН

В пятницу в Украине резко похолодает. В западных и северных областях температура воздуха составит +3°...+15°. На востоке немного теплее - до 22°. В этот день осадков не прогнозируется, однако по всей стране будет облачно с прояснениями.

Погода 18 сентября / УНИАН

В субботу в Украину вернется солнышко. Без осадков. Температура до+17°, а в южных регионах до +20°.

В воскресенье, 20 сентября, солнечно будет лишь в Николаевской, Херсонской, Одесской областях и Крыму. Здесь воздух прогреется до +22°, на остальной территории +5°...+19°, облачно, с прояснениями.

Погода 19 сентября / УНИАН

Прогноз погоды на 20 сентября / УНИАН

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Народный прогноз погоды в Украине

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени.

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Святой Момонтий считается покровителем коз и овец. Федот и Руфина - не выгоняют со двора скот: выгонишь - беду нагонишь. Сбрасывает листья черемуха. Красный закат - по приметам - скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.

17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы. Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний. В это время начинали желтеть листья на рябине. Народ приметил: в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму.

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с этого дня начинается похолодание - михайловские морозы. На Михаила не работали, потому что того, кто нарушал этот закон, непременно настигнет какая-то беда. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

20 сентября - в народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Много одёжек на луковицах - быть зиме холодной.

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